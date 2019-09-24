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20:39 24.09.2019

Джонсон все еще нацелен на выход Великобритании из ЕС к 31 октября

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Джонсон все еще нацелен на выход Великобритании из ЕС к 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник подтвердил, что уважает решение британского суда, признавшего незаконной приостановку работы британского парламента, но предупредил, что это никак не повлияет на планы по выводу страны из ЕС.

"Давайте будем говорить совершено ясно: мы уважаем судебную власть в нашей стране, мы уважаем суд", - сказал Джонсон журналистам на встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В то же время Джонсон подчеркнул, что он "совершенно не согласен с тем, что вынуждены были сказать" судьи.

Джонсон подчеркнул, что население Великобритании желает разрешить вопрос с Brexit к 31 октября, и британское правительство намерено это реализовать. Джонсон ранее неоднократно обещал, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября 2019 года, даже если не сможет заключить соглашение с Брюсселем.

"Я думаю, что нам нужно двигаться дальше в вопросе Brexit... Не важно, голосовали ли они (британцы - ИФ) за выход или против, они хотят, чтобы это было доведено до конца к 31 октября. И мы это сделаем", - сказал Джонсон.

Трамп, в свою очередь, заявил, что он никак не отреагировал на сообщения о решении британского суда по приостановке работы парламента, и отметил, что, по его мнению, Джонсон сможет урегулировать ситуацию с Brexit.

"Он профессионал. Для него это лишь еще один рабочий день", - сказал Трамп.

"Я не думаю, что будет еще один референдум, я не думаю, что что-то произойдет. Он (Джонсон - ИФ) с этим справится", - сказал Трамп.

Ранее во вторник Верховный суд Великобритании единодушно вынес постановление, согласно которому решение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным. К такому решению пришли все одиннадцать судей, участвовавших в рассмотрении дела.

При этом в постановлении Верховного суда подчеркивается, что парламентарии имеют право собраться как можно быстрее. Спикер Палаты общин Джон Беркоу во вторник сообщил, что парламент возобновит работу в среду в 11:30 по местному времени.

Джонсон во вторник уже заявлял, что хотя он не считает правильным постановление Верховного суда по приостановке работы парламента, однако это вердикт, который необходимо уважать.

Теги: #brexit #британия #премьер
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