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19:49 24.09.2019

Японский грузовик стартовал к МКС

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Японский грузовик стартовал к МКС

Японский грузовой космический корабль HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8") во вторник успешно стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщила компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Запуск корабля состоялся в 19:05 по Киеву (01:05 25 сентября по японскому времени) с помощью произведенной компанией MHI ракеты-носителя H-IIB. Она стартовала с космического центра на острове Танэгасима на юго-западе Японии.

Первоначально запуск японского грузовика к МКС планировался 11 сентября. Однако в последний момент перед стартом он был отменен из-за пожара на стартовой площадке. Воспламенение произошло около газоотводного канала в палубе мобильной пусковой установки. После инцидента компания Mitsubishi Heavy Industries "приняла корректирующие меры и подтвердила нормальное функционирование ракеты и объекта". Старт был назначен на 23 сентября.

Однако затем дата была перенесена на 24 сентября, чтобы предотвратить столкновение на орбите отработавшей второй ступени японской ракеты-носителя с пилотируемым кораблем "Союз МС-15", который стартует к МКС 25 сентября в 16:57 по киевскому времени..

"Анализ траектории полета МКС и космического корабля "Союз" показал, что существует вероятность сближения второй ступени ракеты-носителя H-IIB после ее отделения от "Кунотори-8" с пилотируемым кораблем "Союз", - отмечалось в сообщении компании MHI.

Японский грузовик доставит на МКС более четырех тонн груза, в том числе продовольствие, шесть новых литий-ионных аккумуляторов для солнечных батарей станции, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Стыковка японского грузового корабля с МКС, запланированная на 28 сентября, будет осуществляться путем его захвата автоматической рукой-манипулятором станции Canadarm-2 и последующим подведением к стыковочному узлу американского модуля Harmony.

В составе МКС японский грузовик должен провести около месяца.

Теги: #мкс
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