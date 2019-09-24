Спасибко, как и Давтян, не намерен увольняться с должности замглавы КГГА

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко заявляет, что заявления об увольнении с должности не писал, не планировал и не намерен это делать.

"Заявления об увольнении писать не планировал, не писал и в этих обстоятельствах писать не буду", - написал Спасибко на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

При этом он отметил, что председатель КГГА Владимир Кличко на минувшей неделе действительно обратился к нему с просьбой написать заявление об увольнении без объяснений причин и жалоб на его работу. "Я не спрашивал подробностей, но попросил время на размышление и возможность найти новую работу и перевестись или трудоустроиться в другом месте. И буквально утром в понедельник я о своем увольнении, как о решенном уже вопросе, узнаю по трансляции брифинга руководителя одновременно со всеми ведущими СМИ страны. Я откровенно шокирован", - пишет замглавы КГГА.

Спасибко отмечет, что узнали из СМИ, что причиной его возможного увольнения стали связанные с Генпланом Киева вопросы, однако с марта ответственным за это направление является другой замглавы КГГА Вячеслав Непоп, он не хочет "быть человеком, на которого возлагают ответственность за провалы, которые я не совершал".

Кроме того, по его словам, исходя из распоряжения от 20 сентября, видно, что контролировать департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных ресурсов КГГА будет другой заместитель. "Возможно, перераспределение сфер влияния и был основной целью всех этих действий", - считает замглавы КГГА.

Спасибко заявил, что "не заслуживает такого отношения" к нему и к его работе и намерен и далее продолжать работать на благо Киева, а о своих дальнейших решениях и шагах сообщит позже.

Как сообщалось, ранее об аналогичном решении сообщил другой замглавы КГГА Дмитрий Давтян. "Заявление не писал, писать не собираюсь, а об этом узнал из новостей", - написал Давтян в Facebook, добавив, что хочет "продолжить работать для блага киевлян".

23 сентября Кличко попросил Давтяна и Спасибко написать заявления об отставке и заявил о намерениях подать соответствующие проекты представлений на увольнение в Кабинет министров. По словам мэра, обязанности Давтяна и Спасибко распределены между другими заместителями, в том числе новым советником Максимом Бахматовым, который в будущем также будет назначен его заместителем.

Спасибко и Давтян были назначены заместителями главы КГГА в 2016 и в 2017 годах соответственно.

Ранее Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности главы КГГА. 5 сентября Кабмин согласовал увольнение.

Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.