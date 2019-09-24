В акватории Черного моря начались учения корабельно-катерного состава украинских ВМС

Группа кораблей, катеров и судов обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины во вторник покинула причальную стенку Одессы и осуществила выход в море для отработки учебно-боевых задач, сообщает информагентство Министерства обороны Украины "Армия Inform"

"В северо-западной части Черного моря экипажи кораблей отработают слаженность действий при маневрах, проведут проверку вооружения, потренируются по организации связи, которая будет сопровождаться обменом данных по освещению воздушной, надводной и подводной обстановки в условиях активных и пассивных помех в так называемом кризисном регионе. Непосредственно в море моряки будут учиться маневрировать и уклоняться от условных атак противника, проведут ряд корабельных боевых учений, к примеру, бой с кораблем противника, отражать атаки с воздуха, бороться с враждебными подводными диверсантами на незащищенном рейде, а также отработают элементы учения по ведению минно-заградительных действий", - говорится в сообщении.

Экипажи малых бронированных артиллерийских катеров выполнят боевые упражнения стрельб по морским и воздушным целям. Важным этапом станет отработка учения по оказанию помощи аварийному кораблю: нужно будет быстро прийти на помощь аварийному объекту и выполнить весь спектр задач в борьбе за живучесть. Кроме того, взаимодействуя с морской авиацией, военные моряки будут спасать личный состав, терпящий бедствие и находится на поверхности воды.