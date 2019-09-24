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17:22 24.09.2019

Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

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Зеленский принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН

 Президент Украины Владимир Зеленский во вторник принял участие в открытии 74 сессии Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В течение следующих дней в Нью-Йорке у Зеленского запланирован насыщенный график двусторонних встреч, а также общение с бизнес-кругами, бондхолдерами и инвесторами", - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттер-аккаунте.

Как сообщалось, Зеленский 23-26 сентября осуществляет рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития", - сообщала пресс-служба президента Украины.

В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита президент встретится с лидерами украинской громады в США, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов.

Теги: #сша #зеленский #участие #оон
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