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17:13 24.09.2019

Экс-нардепу Микитасю сообщили о подозрении в связи с нападением на главу поссовета Любеча

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Экс-нардепу Микитасю сообщили о подозрении в связи с нападением на главу поссовета Любеча

Экс-народный депутат Верховной Рады VIII созыва (группа "Воля народа"), бизнесмен Максим Микитась уведомлен о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины о хулиганстве в связи с произошедшим летом конфликтом с главой объединенной территориальной громады пгт Любеч Репкинского района Черниговской области Сергеем Пинчуком.

"Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины", - написал директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба в своем Телеграмм-калале во вторник.

При этом директор ГБР добавил: "От ответственности не уйти, даже если очень хочется".

Труба не назвал фамилию парламентария, однако ранее местные СМИ широко осветили этот инцидент сообщив, что в Любече произошла стычка между нардепом и кандидатом по округу №206 Максимом Микитасем и председателем местной ОТГ Сергеем Пинчуком.

Как сообщалось, поначалу между Микитасем и Пинчуком возникла словесная перепалка, в ходе которой нардеп грозил председателю сельсовета тюрьмой. Затем между мужчинами началась потасовка, в ходе которой Микитась разбил об стену мобильный телефон Пинчука. Впоследствии Пинчук рассказал СМИ, что вызвал "скорую помощь".

Позже следователи ГБР начали досудебное расследование по факту нападения Микитася на Пинчука по ст.296 УК. "По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в с.Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения", - сообщалось на сайте Бюро, при этом фамилия парламентария также не называлась.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины.

На прошедших 19 июля внеочередных парламентских выборах Микитась баллотировался как самовыдвиженец по округу №206 в Черниговской области, но уступил кандидату от партии "Слуга народа".

Теги: #гбр #микитась #подозрение #труба
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