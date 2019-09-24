Число случаев проявления вражды к украинцам в Польше увеличилось за последние годы с 30 до 190 – омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в последнее время увеличилось количество случаев проявления дискриминации и вражды по отношению к гражданам Украины в Польше, случай избиения украинского студента в городе Жоры омбудсмен держит на личном контроле.

"Выразила свою обеспокоенность растущей тенденцией ксенофобии, дискриминации и вражды на почве ненависти по национальному признаку. За четыре года количество таких случаев увеличилось с 30 до 190. Не все граждане Украины обращаются в соответствующие учреждения, когда нарушаются их права, поэтому эта цифра может быть больше", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке во вторник после встречи с уполномоченным по гражданским правам Польши Адамом Боднаром.

В качестве примера она назвала жестокое избиение украинского студента группой из пяти человек в г.Жоры 20 сентября. "Дело находится на моем личном контроле", - добавила омбудсмен.

Она также сообщила, что подписала с польской стороной письмо о намерениях по углублению двустороннего сотрудничества и обсудила вопросы защиты прав трудовых мигрантов и обмена информацией об условиях труда украинских граждан.

Кроме того, омбудсмен намерена обратиться с предложением в Министерство иностранных дел Украины по расширению консульского представительства для усиления защиты граждан Украины на территории Польши.