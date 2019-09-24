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15:28 24.09.2019

Нардеп Герус призывает разблокировать стоящие в Сосновке вагоны с российским углем

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Нардеп Герус призывает разблокировать стоящие в Сосновке вагоны с российским углем

Народный депутат Андрей Герус призвал разблокировать стоящие в Сосновке (Львовская обл.) вагоны с российским энергетическим углем.

"Поскольку у ребят (участники блокады - ИФ) было твердое решение сейчас не пропускать вагоны на ЦОФ (обогатительная фабрика - ИФ), то обратился с предложением, чтобы вообще убрать эти вагоны из Сосновки, чтобы не раздражали там людей. Но также отказ - вагоны нельзя ни отправлять на ЦОФ, ни забирать со станции", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Герус пояснил, что кузбасский уголь зольностью 13% планировалось направить на переработку на Червоноградскую ЦОФ, где он должен был быть перемешан с высокозольным углем (45-55%) добычи ГП "Львовуголь" с последующим сжиганием на ТЭС государственной "Центрэнерго".

"Этот российский уголь не является конкурентным украинскому, им разбавляется наш, чтобы усреднить/снизить зольность, уменьшить себестоимость, сделать товарный концентрат и отправить на ТЭС", - отметил он.

При этом нардеп в комментариях сообщил, что "Центрэнерго" на сегодня закупает уголь у государственных госшахт по цене 2,5 тыс. грн/тонн, тогда как цена импортированного угля составляет 1,8-1,9 тыс. грн/тонна (все – без НДС).

Как сообщалось, 21 сентября в полицию Львовской области поступило заявлении о блокировании неизвестными вагонов с углем на ж/д станции "Сосновка". В результате прошедших при разблокировке станции столкновений травмы получили 9 полицейских и 10 активистов. После инцидента в полицию доставили 34 участника акции протеста, их опросили в качестве свидетелей и отпустили.

Утром 24 сентября, около 50 активистов ворвались на аппаратное совещание под руководством главы Львовской ОГА и потребовали увольнения начальника Нацполиции в области в связи с силовым разгоном митингующих, блокировавших состав с российским углем.

Теги: #вагоны #герус #уголь #львовская_область
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