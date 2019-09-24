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14:04 24.09.2019

Суд определил, что дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно ВАКС

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Суд определил, что дело экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко не подсудно ВАКС

Судьи в ходе подготовительного судебного заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются экс-руководитель фракции от Партии регионов Александр Ефремов, а также бывшие народные депутаты этой же фракции Александр Стоян и от Коммунистической партии Украины Сергей Гордиенко определили, что данное дело не подсудно Высшему антикоррупционному суду (ВАКС).

"Коллегия судей пришла к выводу, что уголовное производство не принадлежит к предметной подсудности Высшего антикоррупционного суда", - сказал судья ВАКС, зачитывая решение во вторник.

В связи с этим в Апелляционную палату ВАКС будет подано представление для принятия решения о направлении дела в другой суд. В то же время, по решению апелляционной инстанции дело может быть вновь возращено в ВАКС.

Данное решение было принято в связи с тем, что 22 сентября вступили в силу изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, которыми была разграничена подсудность относительно уголовных производств по коррупционным преступлениям между местными судами и ВАКС.

Во вторник утром началось подготовительное заседание в деле экс-нардепов Ефремова, Стояна и Гордиенко. В ходе заседания защита подсудимых заявили, что данное дело не является подсудным ВАКС. В свою очередь, прокуроры выразили уверенность, что дело может и должно рассматриваться в ВАКС.

После заслушивания аргументов сторон суд удалился в совещательную комнату, после чего заявил о безосновательности доводов прокуроров и объявил решение.

Защита подсудимых по результатам подготовительного заседания была удовлетворена решением суда.

Экс-руководителя фракции Партии регионов обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, ч.5 ст.27 УК - соучастие в преступлении (пособничество), а также - ч.2 ст.366 УК - служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия (подделка официальных документов). Соучастников уголовного производства – экс-нардепов от Партии регионов и Компартии Украины - обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК.

Как сообщалось, 21 ноября 2015 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по факту принятия "диктаторских законов" в начале 2014 года в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко. Экс-нардепы подозреваются в совершение преступлений, предусмотренных ч.2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

30 ноября 2015 года Печерский районный суд г. Киева вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении Ефремова, Стояна и Гордиенко по делу о голосовании за "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Соответствующее решение приняла коллегия из трех судей, мотивировав тем, что обвинительный акт не соответствует требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины.

Теги: #ефремов #суд #вакс
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