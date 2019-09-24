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13:16 24.09.2019

Британский Верховный суд счел незаконным решение премьера приостановить работу парламента – СМИ

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Британский Верховный суд счел незаконным решение премьера приостановить работу парламента – СМИ

Верховный суд Великобритании проголосовал за постановление, согласно которому решение британского премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября является противозаконным, сообщает телеканал Sky news.

К такому решению пришли все одиннадцать судей, участвовавшие в рассмотрении дела.

По словам председателя Верховного суда Бренды Хэйл, "решение (Бориса Джонсона - ИФ) посоветовать Ее Величеству (королеве Великобритании Елизавете II - ИФ) приостановить работу парламента было неправомерным".

При этом в постановлении Верховного суда подчеркивается, что британские парламентарии имеют право собраться как можно быстрее.

"Если только не существуют определенных правил работы парламента, о которых мы (судьи - ИФ) не знаем, то они (депутаты - ИФ) могут предпринять меры для возобновления работы каждой из палат парламента", - отмечается в постановлении.

Джонсон приостановил работу британского парламента в период с 9 сентября до 14 октября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска, на принятие решений по выходу из ЕС оставалось чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября.

Теги: #великобритания #суд #парламент
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