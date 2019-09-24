Спецслужбы РФ незаконно задержали инспектора подразделения Гостаможслужбы Украины - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили очередную провокацию российских спецслужб по дискредитации сотрудников украинских контролирующих органов во время частных визитов в РФ – в сентябре был незаконно задержан инспектор одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины.

Как сообщил во вторник пресс-центр СБУ, установлено, что представители ФСБ РФ незаконно задержали украинского таможенника во время пересечения украинско-российской границы в пункте пропуска "Шебекино", аргументируя это тем, что в ходе осмотра личного автотранспорта гражданина Украины у него в багаже якобы были товары двойного назначения.

Украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение двух суток пытались склонить его к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, взрывчатых, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия и др.).

В СБУ отметили, что эту провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для информационной кампании по "очернению" представителей украинских структур. Но из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности украинского таможенника освободили из-под стражи.

По возвращении в Украину он сообщил СБУ о факте задержания российскими спецслужбами.

Контрразведка СБУ вновь предостерегает украинских граждан от намерений выезда в РФ или на оккупированные ею территории. В зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ - военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений.