Десять членов российской делегации не получили американскую визу для участия в ГА ООН

Десять членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН, они не летят в США, сообщил "Интерфаксу" сам сенатор.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74 сессии ГА ООН", - сказал Косачев агентству во вторник.

Всего, по его словам, визу не получили десять членов делегации.

Косачев находится под санкциями США с апреля 2018 года.