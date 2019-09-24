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12:23 24.09.2019

Десять членов российской делегации не получили американскую визу для участия в ГА ООН

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Десять членов делегации РФ, в том числе член Совета Федерации Константин Косачев, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН, они не летят в США, сообщил "Интерфаксу" сам сенатор.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74 сессии ГА ООН", - сказал Косачев агентству во вторник.

Всего, по его словам, визу не получили десять членов делегации.

Косачев находится под санкциями США с апреля 2018 года.

Теги: #рф #визы #делегация
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