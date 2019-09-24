Европейский суд общей юрисдикции отменил санкции ЕС в отношении Виктора Януковича, утверждает пресс-секретарь А.Януковича

Европейский суд общей юрисдикции (Люксембург) отменил санкции, наложенные на экс-президента Украины Виктора Януковича в 2018-2019 годах, что является весомым поводом для их скорейшей отмены, утверждает пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Решение Европейского суда от 24 сентября 2019г об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019гг является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены и реабилитации В.Ф.Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так в Европейском Союзе", - написал Кирасир на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

При этом в своей публикации он не уточнил, какой именно Европейский суд принял такое решение. Вместе с тем, в поступившем в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина" письме Кирасир уточнил, что соответствующее решение принял Европейский суд общей юрисдикции (Люксембург).

Вместе с тем, Кирасир выразил убеждение, что своим нынешним решением "Европейский суд окончательно подтвердил необоснованность ранее выдвигаемых обвинений политических оппонентов В.Ф. Януковича".

"Адвокаты президента Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости", - добавил пресс-секретарь Александра Януковича.

Как сообщалось, ЕС 5 марта 2014 года ввел санкции в виде замораживания активов в отношении 18 бывших высших чиновников Украины. Впоследствии санкции ежегодно продлеваются, хотя со временем из-под них вышли 6 лиц.

Так, 5 марта 2018 года Совет Европейского Союза продлил на год – до 6 марта 2019 года решение о заморозке счетов 13 лиц, определенных как виновные за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, что привело к потере государственных средств Украины.

4 марта 2019 года в Брюсселе в рамках заседания Совета ЕС в соответствии с процедурой А (без обсуждения) Европейский Союз продлил еще на год санкции (до 6 марта 2020 года) в виде замораживания активов 12 бывших украинских высокопоставленных лица.

В санкционном списке вместе с Януковичем находятся Николай Азаров, бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, Эдуард Ставицкий, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.