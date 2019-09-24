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11:45 24.09.2019

Украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ зафиксировать последние минометные обстрелы боевиков на Донетчине

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Украинская сторона СЦКК призывает СММ ОБСЕ зафиксировать последние минометные обстрелы боевиков на Донетчине

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что боевики снова нарушили режим прекращения огня в Донецкой области и призывает СММ ОБСЕ зафиксировать нарушения.

"Так, 23 сентября совершил обстрел в районе населенного пункта Луганское, применив запрещенные минометы калибра 82 мм (10 мин). А уже сегодня, оккупационные войска вели обстрел в районе населенного пункта Марьинка, применив минометы калибра 82 мм (2 мины)", - говорится в сообщении, обнародованном на странице операции Объединенных сил в соцсети Фейсбук.

В связи с этим украинская сторона СЦКК призвала представителей СММ ОБСЕ "зафиксировать факты грубого нарушения установленного режима "Тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников".

Теги: #оос #обсе #обстрелы
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