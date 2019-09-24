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11:37 24.09.2019

Украина не сократит расходы на армию и безопасность и после окончания войны - Данилюк

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Украина не сократит расходы на армию и безопасность и после окончания войны - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк убежден, что после окончания войны Украина не сократит расходы на армию и безопасность.

"Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность", - сказал он в интервью испанской газете El Pais, текст которого размещен на сайте СНБО Украины.

По словам секретаря СНБО, Украина должна создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны, в противном случае "это дорого нам будет стоить".

Теги: #всу #армия #данилюк #снбоу
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