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10:21 24.09.2019

Сенцов готов пожать руку Путину ради освобождения украинских политзаключенных

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Сенцов готов пожать руку Путину ради освобождения украинских политзаключенных

Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов отметил, что ради освобождения украинских политзаключенных он готов пожать руку президенту России Владимиру Путину.

"Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек", – сказав Сенцов в эфире радио "Крым.Реалии".

Он также пояснил, что именно считает "борьбой с путинским режимом": "Я не борюсь с Россией - я борюсь с путинским режимом. Это не одно и то же, не нужно эти вещи путать... Под борьбой я понимаю противодействие путинскому режиму, который хочет, как и раньше, поработить Украину. Это прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных, возвращение Крыма. Это вещи, за которые должен бороться любой украинец".

Теги: #сенцов #заключенные #путин
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