Защита осуществляет меры для возможности пребывания Януковича в Украине - адвокат

Экс-президент Украины Виктор Янукович временно находится в РФ, защита сейчас осуществляет шаги, направленные на обеспечение возможности его пребывания в Украине, сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Он в настоящее время находится на территории Российской Федерации временно. И защита осуществляет меры, которые обеспечат возможность его пребывания на Родине", - сказал Сердюк после заседания Киевского апелляционного суда 23 сентября.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд продолжает слушание апелляции на приговор Януковичу по делу о государственной измене.

Защита заявила ряд ходатайств, в частности, о допросе свидетелей событий 20 февраля 2014 года, касающихся массового расстрела на Майдане Независимости в Киеве.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Адвокаты также просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

25 февраля истек срок подачи апелляций на приговор Януковичу по делу о госизмене. При этом 22 февраля адвокат Александр Байдик обратился в суд с заявлениями об исправлении описок в приговоре. В Оболонском суде тогда указали, что вопрос об исправлении возможных опечаток будет решен после рассмотрения апелляций, что суд посчитал более приоритетным.

1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

6 марта Апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.

20 марта Оболонский райсуд отказал защите экс-президента Украины в удовлетворении заявлений по разъяснению приговора по делу о государственной измене на основании того, что приговор "изложен четкими и понятными словами и предложениями".

2 апреля этот же суд направил материалы дела в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляций стороны защиты.

13 июня в Генпрокуратуре сообщили, что коллегия судей Апелляционного суда Киева назначит запасного судью по рассмотрению апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене. Тогда же суд определил даты следующих судебных заседаний – 15 и 22 июля.

15 июля Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляций на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 13 сентября.