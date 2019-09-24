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08:19 24.09.2019

Чрезвычайный уровень пожарной опасности удержится в Украине в ближайшее время

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Чрезвычайный уровень пожарной опасности удержится в Украине в ближайшее время

В большинстве областей Украины в течение ближайших дней сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Украинский укргидрометцентр, 24-27 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Киевской области 24-27, кроме района Тетерева, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Теги: #пожароопасность #погода #украина
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