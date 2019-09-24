В Полтавской области огонь уничтожил 60 га кукурузы

За последние сутки в Полтавской области спасатели ликвидировали пожар на поле с кукурузой ООО "Машивка-Агро-Альянс".

Как сообщает во вторник Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 23 сентября в 15:15 вблизи с. Абрамовка Машевского района на поле с кукурузой ООО "Машевка-Агро-Альянс" возник пожар.

Спасатели ликвидировали возгорание в 18:22. Площадь пожара составила 60 га. Пожарные спасли кукурузу на корню на площади 20 га.

К тушению привлекались 35 человек и 13 единиц техники. Из них от ГСЧС 20 человек личного состава и 5 единиц техники.