Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных
За минувшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. За минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении, на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.
Как отмечается, в понедельник боевики четыре раза обстреливали участок разведения войск №3 в районе Богдановки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, четыре раза неподалеку Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Гнутово - из ручного противотанкового гранатомета, около Талаковки, Новогнатовки, Красногоровки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, по два раза неподалеку Попасной и Новолуганского и один раз вблизи Орехово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку Майского и один раз около Зайцево - из стрелкового оружия.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня", - отметили в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил около Красногоровки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Майского - из стрелкового оружия.