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01:34 24.09.2019

Закончилось онлайн-голосование за новых кандидатов в Совет общественного контроля НАБУ

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Закончилось онлайн-голосование за новых кандидатов в Совет общественного контроля НАБУ

Закончилось интернет-голосование по избранию новых кандидатов в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщила пресс-служба НАБУ.

"23 сентября 2019 в 21:00 завершилось рейтинговое Интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины взамен тех, полномочия которых досрочно прекращены", - говорится в сообщении.

Всего в голосовании участвовали 6 145 тыс. граждан Украины.

Как отмечается, результаты голосования будут обнародованы на официальном сайте НАБУ 30 сентября.

Теги: #совет #голосование #украина #набу
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