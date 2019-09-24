Закончилось онлайн-голосование за новых кандидатов в Совет общественного контроля НАБУ

Закончилось интернет-голосование по избранию новых кандидатов в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщила пресс-служба НАБУ.

"23 сентября 2019 в 21:00 завершилось рейтинговое Интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины взамен тех, полномочия которых досрочно прекращены", - говорится в сообщении.

Всего в голосовании участвовали 6 145 тыс. граждан Украины.

Как отмечается, результаты голосования будут обнародованы на официальном сайте НАБУ 30 сентября.