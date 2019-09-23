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23:17 23.09.2019

Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, встречи с Трампом и лидерами ряда государств

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Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН, встречи с Трампом и лидерами ряда государств

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба Офиса президента в Telegram-канале.

"Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития", - говорится в сообщении.

В Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, в рамках визита глава украинского государства встретится с лидерами украинской громады в США, а также с представителями американских деловых кругов.

Теги: #сша #зеленский #украина #визит
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