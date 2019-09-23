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20:45 23.09.2019

Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств

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Обстрелы боевиками Богдановки демонстрируют нежелание НВФ соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) подчеркивает, что обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в направлении Богдановки свидетельствуют о нежелании противника выполнять Минские соглашения в вопросе разведения сил и средств.

В сообщении на странице операции объединенных сил (ООС) в Фейсбуке указано, что в понедельник НВФ осуществили в направлении н.п. Богдановка (участок разведения №3) обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия (с 02.35 до 02.55, с 04.05 до 04.15, с 13.40 до 14.10).

"Эти факты в очередной раз демонстрируют нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств на данном участке местности. В частности, Минскими соглашениями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток", - подчеркнула украинская сторона СЦКК.

Теги: #оос #обстрелы #сцкк
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