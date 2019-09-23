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19:26 23.09.2019

Делегация Минобороны Великобритании прибыла с рабочим визитом в Украину

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Делегация Минобороны Великобритании прибыла с рабочим визитом в Украину

Делегация Министерства обороны Великобритании во главе с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом посетила Министерство обороны Украины в понедельник в рамках официального визита в Украину.

"Основная цель визита иностранной делегации - демонстрация военно-политической поддержки Украины, изучение аспектов реализации двусторонних договоренностей в контексте развития украинско-британского сотрудничества в оборонной сфере", - говорится в сообщении, обнародованном управлением прессы украинского оборонного ведомства.

Теги: #великобритания #минобороны #визит
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