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17:38 23.09.2019

По делам ГБР вынесено 411 обвинительных приговоров – Труба

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Государственное бюро расследований (ГБР) расследует 12 тыс уголовных производств, из которых 2 тыс направлены в суд. По делам, которыми занимается Бюро, уже вынесено 411 обвинительных приговоров.

Об этом сообщил директор Бюро Роман Труба в ходе встречи с председателем Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Украине Антти Юхани Хартикайненом.

«Общество очень долго ждало создания ГБР, сейчас от нас хотят быстрых результатов», - отметил Труба.

На встрече с председателем КМЕС обсуждалось, в частности, повышение квалификации работников Бюро с участием международных экспертов миссии.

Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований 12 ноября 2015 года. В 2017 году на конкурсе на должность главы Бюро одержал победу Роман Труба, который до этого работал в органах прокуратуры. 27 ноября 2018 года ГБР приступила к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.

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Интерфакс-Украина
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