Совет общественного контроля НАБУ призвал Зеленского разъяснить украинцам сферу компетентности Бюро

Совет общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) после видеообращения президента Украины Владимира Зеленского с призывом к гражданам сообщать на горячую линию НАБУ о фактах коррупции заявил, что Бюро не занимается расследованием всех коррупционных преступлений.

"Совет общественного контроля подчеркивает: Национальное антикоррупционное бюро Украины не расследует все коррупционные преступления. (…) Из-за ложной информации о полномочиях Бюро горячая линия НАБУ будет перегружена звонками о нарушениях, не подследственных органу", - говорится в заявлении Совета общественного контроля НАБУ на странице в Фейсбуке.

Так, детективы Бюро занимаются уголовными коррупционными правонарушениями, совершенными высшими должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, и представляющими угрозу национальной безопасности.

В Совете опасаются, что из-за видеообращения президента может произойти дестабилизация работы Бюро и может возникнуть шквал негатива населения. "Большинство граждан не являются специалистами в Уголовном процессуальном кодексе Украины и полностью доверяют словам президента. Следовательно, граждане будут требовать от органа расследования дел, которые ему не подследственны", - прогнозируют в Совете общественного контроля.

"Призываем президента растолковать сферу ответственности НАБУ и указать, что по поводу коррупционных преступлений, которые не входят в компетенцию НАБУ, нужно обращаться в Национальную полицию Украины, Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины", - говорится в заявлении.

В Совете общественного контроля НАБУ также отметили, что если президент хочет помочь правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, то "предлагаем ему рассмотреть вопрос универсальной горячей линии для сообщений о коррупционных правонарушениях".

На сайте Совета приводится перечень должностных лиц и статей Уголовного кодекса Украины, которыми занимается НАБУ.

Ранее президент Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ.