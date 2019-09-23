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16:28 23.09.2019

"Группа Венето" подозревает умышленный поджог своего склада и офиса в Киеве

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"Группа Венето" подозревает умышленный поджог своего склада и офиса в Киеве

ООО "Группа Венето", принадлежащий семье Бродских крупный украинский производитель матрасов и производитель логистической тары, составило заявление об умышленном поджоге складских помещений и офиса в Киеве по адресу ул. Деревообрабатывающая, 6, сообщила компания на странице в Facebook.

Компания напоминает, что около 22:30 22 сентября произошло возгорание в складских помещениях площадью 700 кв. м, после чего пожар перекинулся на офисное здание рядом и был ликвидирован к 8:00 утра 23 сентября.

"Или фукс, или песочная мафия. Найдём", – прокомментировал произошедшее Михаил Бродский на своей странице в Facebook, не уточняя деталей.

"Группа Венето" указывает, что ущерб будет оценен в ближайшие два-три дня.

"Хотим заверить вас, что форс-мажор никак не повлияет на выполнение компанией "Венето" своих обязательств перед вами - по производству, поставке и гарантийному обслуживанию…", – отмечает компания, но в то же время указывает, что на "короткий период" доставки будут прекращены.

ООО "Группа Венето" в 2018 году увеличило выручку на 12,5% – до 195,95 млн грн, получив 4,61 млн грн чистой прибыли по сравнению с 43 тыс. грн чистой прибыли годом ранее.

Конечными бенефициарами компании в госреестре указаны жена Михаила Бродского Светлана и его дети Юрий и Ростислав.

Теги: #киев #бродский #склады #пожар
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