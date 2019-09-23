События

16:12 23.09.2019

Глава "Укрзализныци" заявил о "черном понедельнике" для братьев Дубневичей

3 мин читать
Глава "Укрзализныци" заявил о "черном понедельнике" для братьев Дубневичей

 Глава АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) Евгений Кравцов заявил о "черном понедельнике" для бывших народных депутатов от парии "Блок Петра Порошенко" Ярослава и Богдана Дубневичей в связи с миллионными убытками УЗ при покупке и поставке анкеров АЗ-2 на протяжении 2018-2019 годов.

"Черный понедельник" для братьев Дубневичей. "Укрзализныця" собрала и передала материалы правоохранителям по миллионным убыткам при покупке и поставке анкеров. Это очередная ступень в нашей непростой борьбе за прозрачный рынок закупок УЗ. Здесь имеем дело с гигантами теневых закупок", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

По словам Кравцова, две компании с похожими названиями в течение 2018-2019 годов поставляли УЗ из Беларуси закладные анкеры АЗ-2 под видом продукции отечественного производителя.

"Импортировал эту продукцию отечественный производитель через фирму-прокладку. Интересно, что завозились анкеры под видом заготовки, что позволило существенно занизить импортную пошлину. Ориентировочная себестоимость одной единицы такой детали составляла около 50 грн, а для УЗ ее уже продавали как товар за 94 грн ", - уточнил глава компании.

По его подсчетам, только за семь месяцев 2019 года общая сумма завышения стоимости таких поставок могла превысить 60 млн грн.

"Месяц назад мы приостановили разнарядки на поставку анкеров АЗ-2 по заключенным договорам. Надеюсь, что реакция правоохранителей будет быстрой и эффективной", - отметил Кравцов.

Как сообщалось, 31 декабря 2018 года интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре сообщило, что руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий передал генеральному прокурору Юрию Луценко для внесения в парламент представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от БПП Ярослава Дубневича.

По информации СМИ, следствие считает, что Дубневич может быть причастен к присвоению 93,2 млн грн филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" при поставке товаров по завышенным ценам в 2015-2017 годах.

В то же время, в январе 2018 года пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины сообщила о задержании во Львове четырех должностных лиц трех компаний: "Энергия-Новый Раздел", "Энергия-Новояворовск" и "Энергия" по подозрению в завладении более 300 млн куб. м газа "Нафтогазу" на сумму более 1,4 млрд грн.

По информации НАБУ, этим лицам сообщено о подозрении в присвоении государственного имущества в особо крупных размерах и других преступлениях, квалифицированных по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщило интернет-издание "Экономическая правда", согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех компаний являются экс-народные депутаты от БПП Ярослав и Богдан Дубневичи.

На досрочных выборах в парламент в июле 2019 года Богдан Дубневич проиграл кандидатке от партии "Голос" на избирательном округе во Львовской области, Ярослав Дубневич прошел в Раду как самовыдвиженец.

Теги: #кравцов #укрзализныця #хищения #дубневич
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:08 23.09.2019
"Укрзализныця" внедряет политику предотвращения и противодействия коррупции

"Укрзализныця" внедряет политику предотвращения и противодействия коррупции

10:02 23.09.2019
САП направил в ВАС Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц, обвиняемых в завладении средствами "Укрзализныци" в сумме более 98 млн грн

САП направил в ВАС Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц, обвиняемых в завладении средствами "Укрзализныци" в сумме более 98 млн грн

06:42 22.09.2019
САП направил в ВАС Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц, обвиняемых в завладении средствами "Укрзализныци" в сумме более 98 млн грн

САП направил в ВАС Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц, обвиняемых в завладении средствами "Укрзализныци" в сумме более 98 млн грн

17:45 18.09.2019
"Укрзализныця" разрешила портам приостанавливать отгрузку в свой адрес из-за скопления вагонов на ж/д сети

"Укрзализныця" разрешила портам приостанавливать отгрузку в свой адрес из-за скопления вагонов на ж/д сети

11:04 18.09.2019
"Укрзализныця" реформирует систему закупок путем внедрения корпоративной сертификации CIPS

"Укрзализныця" реформирует систему закупок путем внедрения корпоративной сертификации CIPS

10:20 16.09.2019
Герус раскритиковал "Укрзализныцю" за низкую оборачиваемость вагонов

Герус раскритиковал "Укрзализныцю" за низкую оборачиваемость вагонов

11:17 13.09.2019
"Укрзализныця" запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью

"Укрзализныця" запустила услугу онлайн-заказа специальных вагонов для людей с инвалидностью

18:38 12.09.2019
Fitch повысило рейтинг АО "Укрзализныця" до "В"

Fitch повысило рейтинг АО "Укрзализныця" до "В"

14:00 12.09.2019
Ж/д вокзал во Львове готов к открытию пункта контроля через госграницу – Кравцов

Ж/д вокзал во Львове готов к открытию пункта контроля через госграницу – Кравцов

12:50 12.09.2019
Мининфраструктуры хочет вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение

Мининфраструктуры хочет вернуть "Укрзализныцю" в свое подчинение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

Загороднюк отметил необходимость пересмотра стратегических оборонных документов и изменения структуры Минобороны

Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ

Экс-замглавы Херсонской ОГА Рищук избил человека и угрожал убить друга Гандзюк – адвокат Найем

Глава МИД считает наиболее реальной встречу в "нормандском формате" в середине октября

ПОСЛЕДНЕЕ

"Группа Венето" подозревает умышленный поджог своего склада и офиса в Киеве

Суд дал разрешение на заочное расследование в отношении экс-главы "Нафтогаза" Бакулина

Загороднюк отметил необходимость пересмотра стратегических оборонных документов и изменения структуры Минобороны

Данилюк обсудил с делегацией Канады состояние имплементации реформ силовых органов Украины

Зеленский призвал украинцев сообщать о фактах взяточничества и коррупции на горячую линию НАБУ

Закон о реформе прокуратуры направлен на подпись Зеленскому

Экс-замглавы Херсонской ОГА Рищук избил человека и угрожал убить друга Гандзюк – адвокат Найем

Глава МИД считает наиболее реальной встречу в "нормандском формате" в середине октября

Парубий: ГБР трактует противодействие захвату украинских областей в 2014 году как создание вооруженных группировок

НАБУ направило в ВАКС дело о растрате 8,6млн грн "Центргаза"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА