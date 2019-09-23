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16:07 23.09.2019

Загороднюк отметил необходимость пересмотра стратегических оборонных документов и изменения структуры Минобороны

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Загороднюк отметил необходимость пересмотра стратегических оборонных документов и изменения структуры Минобороны

 Министр обороны Украины Андрей Загороднюк провел встречу с канадской делегацией во главе с послом Канады в Украине Романом Ващуком, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние сотрудничества в сфере реформирования Вооруженных сил Украины.

"По словам министра обороны Украины, приоритетами в деятельности Минобороны пока являются необходимость пересмотра стратегических оборонных документов, изменение структуры и функционала оборонного ведомства, внесение изменений и внедрения законодательных инициатив, таких как закон о военной полиции", - сообщила пресс-служба Минобороны.

В ходе беседы стороны, в частности, "сосредоточили внимание на вопросах подготовки личного состава Военной службы правопорядка, реализации канадской тренировочной операции и реформировании системы управления ВС Украины в соответствии со стандартами Альянса".

Отдельное внимание было сосредоточено на необходимости дальнейшего усиления сотрудничества и привлечении иностранных экспертов к приоритетным направлениям реформирования Минобороны Украины.

Особое внимание во время встречи было уделено также обсуждению сотрудничества по реформированию системы образования и подготовки личного состава ВСУ. Загороднюк отметил необходимость осуществления доктринальных трансформаций в соответствии с лучшими практиками НАТО.

В свою очередь, посол Канады в Украине отметил необходимость продолжения и усиления военного сотрудничества между двумя странами.

Теги: #всу #канада #минобороны #армия #посол #загороднюк
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