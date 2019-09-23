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12:34 23.09.2019

Экс-замглавы Херсонской ОГА Рищук избил человека и угрожал убить друга Гандзюк – адвокат Найем

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Экс-замглавы Херсонской ОГА Рищук избил человека и угрожал убить друга Гандзюк – адвокат Найем

 Адвокат Маси Найем утверждает, что бывший заместитель главы Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук в ночь на понедельник избил человека и угрожал убить друга херсонской активистки Екатерины Гандзюк, скончавшейся в начале ноября 2018г вследствие совершенного на нее покушения.

"Евгений Рищук, бывший депутат БПП, которая сейчас Европейская Солидарность, тот, на кого указывают, как на заказчика убийства Катерины Гандзюк, сегодня ночью, пьяный, избил человека и угрожал убить друга Кати, который живет в Херсоне", - написал Маси Найем в понедельник утром на своей странице в соцсети Фейсбук.

Вместе с тем, как сообщает пресс-служба полиции Херсонской области, около 23:30 22 сентября в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил 37-летний житель г.Алешки.

"Он сообщил, что во время празднования Дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина. ", - говорится в сообщении.

По данному факту Олешковским отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Теги: #экс_чиновник #херсонская_область #угрозы #гандзюк #найем
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