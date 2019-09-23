На Киевщине грузовик врезался в автобус на обочине, который наехал на стоящих перед ним людей: три человека погибли

На 59 км автодороги "Киев-Харьков" вблизи с.Бзив в Барышевском районе Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого погибли три человека, сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и сцепился еще с одной машиной на обочине дороги", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий мужчина умер уже в карете "скорой" по дороге в больницу.

В настоящее время полиция устанавливает причины трагической ДТП. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.