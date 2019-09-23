События

10:07 23.09.2019

В Харькове неизвестные ночью взорвали банкомат

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В Харькове неизвестные ночью взорвали банкомат

В 3:30 понедельника в полицию Харькова поступила информация о том, что в Шевченковском районе города на улице Клочковской, 276-Б произошел взрыв банкомата.

"Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства... В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба устанавливается", - сообщает в понедельник утром Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к происшествию.

Теги: #подрыв #банкомат #харьков
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