События

10:06 23.09.2019

Четыре подростка погибли в ДТП в Чернигове – полиция

1 мин читать
Четыре подростка погибли в ДТП в Чернигове – полиция

В Чернигове на мокрой дороге подросток-водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом, вследствие чего он и трое его пассажиров-сверстников погибли на месте происшествия, а в больнице находится девушка.

"После полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими… Как оказалось, машина столкнулась с придорожным деревом. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых. Она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы", - говорится в обнародованном в понедельник утром сообщении пресс-службы Нацполиции в Черниговской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц).

"Следствие предварительно установило, что подросток взял дедов автомобиль "Фольксваген Пассат", собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части", - говорится в сообщении.

Теги: #чернигов #дтп #подростки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:18 22.09.2019
Смертельное ДТП в Одесской области произошло по вине водителя фуры

Смертельное ДТП в Одесской области произошло по вине водителя фуры

11:07 22.09.2019
Четыре человека погибло в ДТП в Хмельницкой области

Четыре человека погибло в ДТП в Хмельницкой области

10:19 22.09.2019
В Киеве перекинулось такси с пассажиром, пострадало два человека

В Киеве перекинулось такси с пассажиром, пострадало два человека

17:22 21.09.2019
Число пострадавших в ДТП в Одесской области возросло до четырех человек, движение на участке дороги осложнено

Число пострадавших в ДТП в Одесской области возросло до четырех человек, движение на участке дороги осложнено

15:53 21.09.2019
В Одесской области в ДТП погибли, по предварительным данным, девять человек, двое травмированы

В Одесской области в ДТП погибли, по предварительным данным, девять человек, двое травмированы

13:01 17.09.2019
Два ДТП с украинскими микроавтобусами произошли на востоке Польши за сутки

Два ДТП с украинскими микроавтобусами произошли на востоке Польши за сутки

02:23 16.09.2019
В результате ДТП в Николаевской области погибли два человека, еще 4 госпитализированы

В результате ДТП в Николаевской области погибли два человека, еще 4 госпитализированы

05:08 14.09.2019
Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

Скорый поезд "Одесса-Перемышль" насмерть сбил мужчину на Львовщине

22:50 10.09.2019
В Харькове автомобиль насмерть сбил пенсионерку и скрылся

В Харькове автомобиль насмерть сбил пенсионерку и скрылся

02:03 10.09.2019
Виновник "пьяного" ДТП, в результате которого пострадали 3 человека, предстанет перед судом - прокуратура

Виновник "пьяного" ДТП, в результате которого пострадали 3 человека, предстанет перед судом - прокуратура

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

САП направил в ВАС Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц, обвиняемых в завладении средствами "Укрзализныци" в сумме более 98 млн грн

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья, ранен украинский боец

Пожар в Деснянском районе Киева ликвидирован

С начала суток воскресенья на Донбассе ранен украинский военнослужащий

Четыре человека погибло в ДТП в Хмельницкой области

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове неизвестные ночью взорвали банкомат

САП направил в ВАС Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц, обвиняемых в завладении средствами "Укрзализныци" в сумме более 98 млн грн

Главы МВД Украины и Турции договорились о взаимном признании водительских удостоверений

Джонсон и Трамп договорились о заключении торгового соглашения к июлю 2020 года

В Житомирской области в ДТП погибли 9 человек, 11 травмированы

В Киеве в Голосеевском районе ликвидировали пожар на складе и в 4-этажном офисе

В Казахстане вводят ограничение на реализацию полиэтиленовых пакетов

Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала воскресенья, ранен украинский боец

КПВВ "Каланчак" с 23 сентября будет осуществлять пропуск только пассажиров в связи с ремонтными работами

Кандидат в президенты США Байден потребовал расследования заявлений Трампа президенту Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА