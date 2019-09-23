Четыре подростка погибли в ДТП в Чернигове – полиция

В Чернигове на мокрой дороге подросток-водитель не справился с управлением и столкнулся с придорожным деревом, вследствие чего он и трое его пассажиров-сверстников погибли на месте происшествия, а в больнице находится девушка.

"После полуночи в полицию поступило сообщение, что в Чернигове произошло ДТП с пострадавшими… Как оказалось, машина столкнулась с придорожным деревом. Удар был такой силы, что автомобиль разорвало на части. Девушке, которая сидела на пассажирском сиденье, повезло остаться в живых. Она госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы", - говорится в обнародованном в понедельник утром сообщении пресс-службы Нацполиции в Черниговской области.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц).

"Следствие предварительно установило, что подросток взял дедов автомобиль "Фольксваген Пассат", собрал друзей-сверстников и поехал кататься. Парень планировал получить водительское удостоверение. Во время спуска с холма на мокрой дороге он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части", - говорится в сообщении.