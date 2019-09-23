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10:02 23.09.2019

САП направил в ВАС Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц, обвиняемых в завладении средствами "Укрзализныци" в сумме более 98 млн грн

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САП направил в ВАС Украины обвинительный акт в отношении 6 лиц, обвиняемых в завладении средствами "Укрзализныци" в сумме более 98 млн грн

Специализированной антикоррупционной прокуратурой по материалам досудебного расследования НАБУ утвержден и направлен в Высший антикоррупционный суд Украины обвинительный акт в отношении шести лиц в уголовном производстве по факту завладения средствами ПАО "Укрзализныця" при закупке топлива в 2016-2017 годах.

"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2016-2017 годов служебные лица филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця", злоупотребляя своим служебным положением, завладели средствами ПАО "Укрзализныця" в сумме 98,2 млн грн путем документального оформления бестоварных операций по приобретению мазута флотского и дизельного топлива в ООО "Скела Терциум", – указано в сообщении на странице САП в Facebook в субботу.

"Однако фактически указанные материалы не поставлялись ни к паромам, для нужд которых заключались договоры поставки топлива, ни в арендованные резервуары", – сказано в сообщении.

По информации САП среди обвиняемых четыре должностных лица филиала "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" и двое - руководители частных коммерческих учреждений, задействованных в незаконном завладении средствами.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины.

"К тому же, в ходе досудебного расследования установлено, что руководитель предприятия, которое получило средства за якобы поставленное топливо, в дальнейшем совершил с ними финансовые операции с целью их легализации, в связи с чем его действия дополнительно квалифицированы по ч.3 ст.209 УК Украины", – добавили в САП.

Теги: #сап #укрзализныця #обвинение #вакс
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