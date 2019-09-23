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08:08 23.09.2019

В Житомирской области в ДТП погибли 9 человек, 11 травмированы

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В Житомирской области в ДТП погибли 9 человек, 11 травмированы

Автобус и грузовик столкнулись в Новоград-Волынском районе Житомирской области, в результате погибли девять человек, еще 11 получили травмы, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Новоград-Волынском районе вблизи с.Пилиповичи произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате ДТП погибли 9 человек и 11 госпитализированы", – сказано в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Авария произошла в воскресенье вечером.

К деблокации погибших и пострадавших от ГСЧС привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Теги: #дтп_жертвы #житомирская_область
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