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07:57 23.09.2019

В Киеве в Голосеевском районе ликвидировали пожар на складе и в 4-этажном офисе

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В Киеве в Голосеевском районе ликвидировали пожар на складе и в 4-этажном офисе

Спасатели ликвидировали пожар на складе и в примыкавшем многоэтажном офисе в Голосеевском районе Киева, никто не пострадал, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

"Произошло возгорание в 1 этажном производственно-складском здании с распространением огня на рядом расположенное 4-х этажное офисное здание. В 1:42 пожар площадью 700 кв. м был локализован, а в 2:52 – ликвидирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства в Фейсбук в ночь на понедельник.

Спасатели подчеркнули, что во время пожара погибших и травмированных нет.

Также отмечается, что с пожаром боролись 14 единиц пожарно-спасательной техники и 63 человека.

Теги: #киев #склад #пожар
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