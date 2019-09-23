В Киеве в Голосеевском районе ликвидировали пожар на складе и в 4-этажном офисе

Спасатели ликвидировали пожар на складе и в примыкавшем многоэтажном офисе в Голосеевском районе Киева, никто не пострадал, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве.

"Произошло возгорание в 1 этажном производственно-складском здании с распространением огня на рядом расположенное 4-х этажное офисное здание. В 1:42 пожар площадью 700 кв. м был локализован, а в 2:52 – ликвидирован", – сказано в сообщении на сайте ведомства в Фейсбук в ночь на понедельник.

Спасатели подчеркнули, что во время пожара погибших и травмированных нет.

Также отмечается, что с пожаром боролись 14 единиц пожарно-спасательной техники и 63 человека.