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04:04 23.09.2019

В Киеве и Киевской области проведут пробную перепись населения

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В Киеве и Киевской области проведут пробную перепись населения

Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины проведет пробную перепись населения в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области, сообщила директор учреждения Элла Либанова в интервью ZN.UA.

Как сообщается, пробная перепись состоится в Бородянском и Оболонском районах Киева и области. В то же время сама Либанова предпочла бы провести ее в одном из районов в Западной Украине.

"Я бы хотела, чтобы одним из выбранных для пробной переписи был район в Западной Украине. Боюсь, что Киев не отразит ту специфику. Но обычно Госкомстат делает пробную перепись там, где ему удобнее", – добавила ученый.

При этом Либанова выразила уверенность, что пробная перепись населения пройдет до конца текущего года.

По ее словам, все вопросы в пробной и полноценной переписи одинаковы.

Теги: #киевская #перепись_населения
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