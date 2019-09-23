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02:56 23.09.2019

Армения и Азербайджан проведут в Нью-Йорке министерскую встречу по Карабаху

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Армения и Азербайджан проведут в Нью-Йорке министерскую встречу по Карабаху

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в понедельник проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Нью-Йорке.

Как сообщили "Интерфаксу" в минувшую пятницу в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства, "23 сентября в Нью-Йорке при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана".

В МИД Азербайджана подтвердили информацию о переговорах.

Азербайджан в начале 1990-х годов утратил контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном с другой стороны был установлен в мае 1994 года.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.

Теги: #азербайджан #переговоры #армения #мид
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