События

01:29 23.09.2019

Спасатели ликвидировали возгорание вагона подвижного состава на ж/д ст.Винница

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Спасатели ликвидировали возгорание вагона подвижного состава на ж/д ст.Винница

В Виннице на ж/д вокзале спасатели потушили возгорание вагонов поезда, который стоял на отстое, сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

"В 18:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании одного из вагонов подвижного состава на железнодорожной ст. Винница. Поезд находился на отстое, без пассажиров", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в воскресенье.

К месту происшествия были направлены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 17 человек личного состава госпожарно-спасательных частей областного центра.

Около 20.00 возгорание ликвидировано.

Теги: #поезд #винница #пожар
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