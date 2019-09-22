События

23:43 22.09.2019

В Киеве в Деснянском районе горят 9 автоцистерн, слышны взрывы

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В Киеве в Деснянском районе горят 9 автоцистерн, слышны взрывы

В Деснянском районе Киева на территории автостоянки состоялось возгорания 9 автоцистерн с горючим, сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Киевской горгосадминистрации.

"На ул. Вискозная, 3, в Деснянском районе, на территории автостоянки состоялось возгорания автоцистерн с горючим. Сейчас горят 9 автоцистерн, с последующим разливом горючего на 500 кв. м", – говорится в сообщении, обнародованном мэрией в воскресенье вечером.

В КГГА подчеркнули, что в результате сильного пожара, возможно задымление на территории Деснянского и Дарницкого районов города.

К ликвидации пожара привлечено 75 человек личного состава и 15 единиц техники ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве и отделения спасателей КАРС "Киевская служба спасения". Ликвидация пожара продолжается.

Теги: #киев #цистерны #пожар
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