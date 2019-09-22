Смертельное ДТП в Одесской области произошло по вине водителя фуры

Правоохранители задержали водителя фуры, которая накануне врезалась в маршрутку в Одесской области, вследствие чего погибло 9 и травмировалось 4 человека, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – сказано в сообщении на сайте полиции области в воскресенье вечером.

Как сообщалось, 21 сентября в результате столкновения переполненной маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовика, возвращавшегося из областного центра, погибли девять человек, еще четверо были госпитализированы.