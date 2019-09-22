В Укргидрометцентре предупреждают о ночных заморозках

Ночью во вторник, 24 сентября, в северных и восточных областях Украины ожидаются заморозки в воздухе 0-3°С (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), Полтавской и Черкасской заморозки на почве 0-4°С, (II уровень опасности, желтый), предупреждают в Укргидрометцентре.

Помимо этого, говорится в обнародованном в воскресенье предупреждении, ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях заморозки в воздухе 0-3° (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), а в Житомирской, Киевской, Донецкой областях – заморозки на почве 0-5° (II уровень опасности, желтый).