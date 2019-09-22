Помпео против публикации расшифровки разговора Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео не считает правильным публиковать расшифровку телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

"Это личные беседы между мировыми лидерами, и было бы неправильно это делать (публиковать расшифровку - ИФ), за исключением чрезвычайных обстоятельств", - заявил Помпео в воскресенье каналу ABC.

Сам Трамп ранее сообщил, что в ходе июльского разговора по телефону с Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

"(Говорили - ИФ), в основном, о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место (на Украине - ИФ). В основном, о том, что мы не хотим, чтобы нашим люди, такие как (бывший - ИФ) вице-президент Джо Байден и его сын создавали коррупцию на Украине. У Украины много проблем. Новый президент сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа", - сказал Трамп.

Он добавил, что разговор был теплым и дружественным.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против сына экс-вице-президента.

Бывший вице-президент США Байден, реагируя на сообщения о разговоре Трампа и Зеленского, призвал американского президента опубликовать стенограмму его разговора с украинским лидером.