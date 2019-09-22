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11:08 22.09.2019

Четыре человека погибло в ДТП в Хмельницкой области

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Четыре человека погибло в ДТП в Хмельницкой области

В ночь на воскресенье на автодороге неподалеку с.Новоселка Деражнянского района (Хмельницкая обл.) в результате столкновение автомобиля с электроопорой погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе полиции области.

"Авария произошла 22 сентября около 02.00 часов на автодороге неподалеку с. Новоселка Деражнянского района. 25-летний водитель автомобиля "Ford Mondeo" не справился с управлением и допустил столкновение транспортного средства с электроопорой с последующим его опрокидыванием. В результате ДТП четверо пассажиров машины, сидевшие на заднем сиденье, 1985, 1991, 1998 и 2001 годов рождения, погибли на месте происшествия. Все они были жителями Деражни и Деражнянского района", – сказано в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил политравмы и госпитализирован в местную больницу. Еще один 28-летний пассажир не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" УК Украины.

Теги: #хмельницкая #дтп_жертвы
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