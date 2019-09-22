Порошенко об обмене пленными: Путин рассматривал заложников как разменную монету

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко заявил, что Кремль удерживал украинцев в качестве политических пленников для давления на международное сообщество, чтобы купить себе снятие санкций, или использовать их для политического влияния внутри Украины.

"Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста. Пять лет Путин категорически отказывался это обсуждать, несмотря на огромное давление. Затем добавился Сущенко, потом добавился Балух, потом добавились другие. Не было никакого разговора, если бы мы не говорили (о них - ИФ). Путин рассматривал заложников как разменную монету. И тем он покупал возможную отмену санкций. Или пытался поддержать кого-то, например, Медведчука. Или, наоборот, ударить по кому-то, например, по Порошенко", - заявил Порошенко в программе "Рандеву" на 5 канале в субботу вечером.

Он отметил, что в результате решения Морского трибунала в Гамбурге, дальнейшее содержание украинских моряков становилось рискованным для России. "Поэтому агрессор пошел на широкий обмен, пытаясь отбелить свою международную репутацию", – подчеркнул Порошенко.

"Если бы не было выполнено это решение суда, точнее Трибунала в Гамбурге, которое было начато иском сразу же после событий в ноябре, после акта агрессии в Керченском проливе, российские корабли могли бы арестовывать в любой части мира. И решение арбитража, где полностью признано, что Украина действовала в строгом соответствии с международным правом, Украина предоставила достаточные неопровержимые доказательства и Россия была обязана как можно быстрее, немедленно, отпустить наших моряков без каких-либо предварительных обсуждений и условий. Путин точно отдавал себе отчет об этой опасности, которая создавала дополнительную мотивацию для того, чтобы решить этот вопрос именно сейчас", - уверен Порошенко.

Он напомнил, что за время его президентской каденции удалось вернуть более 3 тыс. пленных. При этом совершенно недопустимо, чтобы освобожденные украинские моряки по возвращению домой давали показания следственным органам страны-агрессора.

"Сейчас, по крайней мере по заявлениям следственного комитета России, они собираются продолжать допрашивать наших моряков. Они у них, оказывается, являются еще подозреваемыми. Но наши моряки должны быть выпущены без каких-либо условий, потому что это прецедент для выполнения решений международного суда. Я бы не тянул одеяло на себя, якобы там арбитраж сыграл, или переговорить с Путиным. Есть результат - выиграла Украина, мы бьемся за своих и я всех с этим поздравляю", - подчеркнул Порошенко.