События

10:19 22.09.2019

В Киеве перекинулось такси с пассажиром, пострадало два человека

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В Киеве перекинулось такси с пассажиром, пострадало два человека

В ночь на 22 сентября 2019 в Голосеевском районе Киева в результате ДТП такси перекинулось на крышу, в результате чего пострадали водитель и пассажир, сообщил интернет портал "Вартови Еспресо".

"В салоне в момент аварии находился водитель авто - таксист, а также пассажир. Удар был такой силы, что от "японца" почти ничего не осталось, поэтому на подмогу кроме полиции и скорой прибыл еще и экипаж ГСЧС. Двое мужчин были госпитализированы в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении на странице издания в Фейсбук в воскресенье утром.

По информации издания, такси Nissan Sunny ехало по ул.Академика Заболотного в направлении Столичного шоссе. Водитель автомобиля не справился с управлением и, вылетев на обочину, врезался в столб и перевернулся на крышу.

Теги: #киев #пострадавшие #такси #дтп
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