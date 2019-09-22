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02:41 22.09.2019

Рекламный щит упал на детей в Житомире, госпитализировано 4 ребенка

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Рекламный щит упал на детей в Житомире, госпитализировано 4 ребенка

В Житомире на четырех детей упал металлический баннер, сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

"21 сентября около 14.00 в полицию поступило сообщение о травмировании на Польском бульваре г.Житомира четырех детей в результате падения металлической конструкции. На место происшествия прибыли медики и полицейские", – сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу.

По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер размером 4 на 5 метров. В результате были травмированы 4 детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки.

Пострадавшие были госпитализированы в областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы.

На месте падения баннера работают полицейские, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Теги: #дети #пострадавшие #житомир #баннер
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