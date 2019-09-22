События

01:56 22.09.2019

Трамп в 2019 году стал публиковать больше твитов и дольше говорить с журналистами

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Трамп в 2019 году стал публиковать больше твитов и дольше говорить с журналистами

Президент США Дональд Трамп в этом году стал значительно чаще писать в Twitter и вести более продолжительные беседы с журналистами, чем годом раньше, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на данные сайта Factba.se, отслеживающего публичные заявления Трампа.

В среднем в неделю в 2019 году Трамп публикует в среднем 83 твитов, что на 43% больше, чем в 2018 году, когда он публиковал 58 твитов. В 2017 году президент в неделю писал в Twitter в среднем 44 сообщения.

Также Трамп стал делать больше ретвитов - размещений сообщений других пользователей в своем аккаунте. Так, в 2019 году он делает 38 ретвитов в неделю в среднем, а в 2018 году в 3,3 раза меньше - девять ретвитов.

Кроме того, президент США стал больше говорить с журналистами перед отлетами и после прилетов. Так, в 2018 году Трамп проводил в разговорах с журналистами перед вертолетом или самолетом в среднем 7 минут и 5 секунд, а в 2019 году - уже 12 минут 37 секунд.

Телеканал связывает такую активность Трампа с тем, что он "избавился от большинства советников, которые, как сообщалось, пытались сдержать его порывы", например от Джона Келли, руководившего аппаратом Белого дома, и от Джеймса Мэттиса, возглавлявшего Пентагон.

Теги: #президент #сша #общение
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