Глава полиции Львовщины к представителям органов местного самоуправления и руководства угольного предприятия: Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы

Глава полиции Львовской области полковник Василий Виконский обратился к представителям органов местного самоуправления и руководства угольного предприятия в связи с блокированием железнодорожного пути.

"Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководству угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы", – цитирует Виконского пресс-служба Министерства внутренних дел в Фейсбук в субботу вечером.

Глава полиции Львовщины подчеркнул, что "приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят.

Ранее сообщалось, что в Сокальское отделение полиции 21 сентября поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица осуществляют блокирование вагонов, груженных углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции блокировки нанесли телесные повреждения восьми правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу.

В пресс-службе также отметили, что на законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. "Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление", – добавили в ведомстве.

Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные.

По информации местного издания Zaxid.net, на ж/д станции "Сосновка" на протяжении нескольких дней активисты, шахтеры и участники боевых действий блокируют вагоны с углем. Они требуют пояснений, каким образом уголь из страны-агрессора (на вагонах есть надпись РЖД – "Российские железные дороги") оказался в Западной Украине.