События

21:37 21.09.2019

На центральном кладбище Мены вандалы повредили памятники погибшим воинам

1 мин читать
На центральном кладбище Мены вандалы повредили памятники погибшим воинам

Памятники погибшим на Донбассе украинским военнослужащим были повреждены на центральном кладбище Мены (Черниговская обл.), сообщило местное издание "Сусиды.city".

"В канун Дня города на центральном кладбище Мены неизвестные повредили памятники воинам, погибшим в АТО. Белой краской закрасили лицо на фото погибших", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу.

Городской голова Мены Геннадий Примаков обратился по этому поводу к жителям громады с просьбой помочь найти преступников. Он также пообещал денежное вознаграждение за информацию про вандалов.

"Кем нужно быть и какие цели ставить перед собой… за помощь в выявлении преступников обещаю вознаграждение", – заявил Примаков в своем видеообращении, размещенном на сайте издания.

Теги: #памятники #черниговская #осквернение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:25 08.09.2019
В Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащий

В Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащий

12:13 22.07.2019
Нардеп Давиденко побеждает в мажоритарном округе в Черниговской области – ЦИК

Нардеп Давиденко побеждает в мажоритарном округе в Черниговской области – ЦИК

02:45 12.03.2019
Природный газ в школы Черниговщины продавали по завышенным ценам – прокуратура

Природный газ в школы Черниговщины продавали по завышенным ценам – прокуратура

23:01 15.10.2018
Возобновлено газоснабжение еще в трех селах и частично в городе Ичня – Черниговская ОГА

Возобновлено газоснабжение еще в трех селах и частично в городе Ичня – Черниговская ОГА

12:07 14.10.2018
Полиция охраняет советские памятники в Мариинском парке в Киеве, на место уже прибыли активисты ОУН

Полиция охраняет советские памятники в Мариинском парке в Киеве, на место уже прибыли активисты ОУН

01:57 10.10.2018
Из Харьковской области в Черниговскую направлено 22 тонны гуманитарной помощи – ОГА

Из Харьковской области в Черниговскую направлено 22 тонны гуманитарной помощи – ОГА

02:36 01.08.2018
В КГГА назвали дату открытия памятника Илье Муромцу

В КГГА назвали дату открытия памятника Илье Муромцу

14:55 30.05.2018
В рамках декоммунизации в Украине переименованы почти 1 тыс. населенных пунктов, демонтированы 2,5 тыс. памятников - Вятрович

В рамках декоммунизации в Украине переименованы почти 1 тыс. населенных пунктов, демонтированы 2,5 тыс. памятников - Вятрович

13:56 24.05.2018
Кабмин внес 42 объекта национального значения в Госреестр недвижимых памятников Украины

Кабмин внес 42 объекта национального значения в Госреестр недвижимых памятников Украины

12:51 06.05.2018
Кернес требует от полиции взять под охрану монументы и братские могилы борцов с фашизмом

Кернес требует от полиции взять под охрану монументы и братские могилы борцов с фашизмом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С начала суток субботы на Донбассе боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям

Директор ГБР сообщил о "прослушке" в его кабинете

В Одесской области в ДТП погибли, по предварительным данным, девять человек, двое травмированы

План обороны Украины полностью будет представлен в 2020 году

Генштаб работает над планом разведения сил и средств на Донбассе – глава Минобороны Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава полиции Львовщины к представителям органов местного самоуправления и руководства угольного предприятия: Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы

С начала суток субботы на Донбассе боевики 7 раз открывали огонь по украинским позициям

Число задержанных в Париже во время манифестаций достигло 137 человек

Пять правоохранителей пострадали во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине

Директор ГБР сообщил о "прослушке" в его кабинете

Число пострадавших в ДТП в Одесской области возросло до четырех человек, движение на участке дороги осложнено

В Одесской области в ДТП погибли, по предварительным данным, девять человек, двое травмированы

В Херсоне горело судно, находившееся в ремонте

План обороны Украины полностью будет представлен в 2020 году

Боевики с полуночи осуществили четыре обстрела в зоне ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА