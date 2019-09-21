На центральном кладбище Мены вандалы повредили памятники погибшим воинам

Памятники погибшим на Донбассе украинским военнослужащим были повреждены на центральном кладбище Мены (Черниговская обл.), сообщило местное издание "Сусиды.city".

"В канун Дня города на центральном кладбище Мены неизвестные повредили памятники воинам, погибшим в АТО. Белой краской закрасили лицо на фото погибших", – говорится в сообщении на сайте издания в субботу.

Городской голова Мены Геннадий Примаков обратился по этому поводу к жителям громады с просьбой помочь найти преступников. Он также пообещал денежное вознаграждение за информацию про вандалов.

"Кем нужно быть и какие цели ставить перед собой… за помощь в выявлении преступников обещаю вознаграждение", – заявил Примаков в своем видеообращении, размещенном на сайте издания.